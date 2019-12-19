118 بوابة إلكترونية لتعزيز السلامة على طرق المزارع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الجاري أعمال تركيب 118 بوابة إلكترونية في البر الرئيس، تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بمجسات أوتوماتيكية، إضافة إلى مطبات لتهدئة السرعة عند البوابات، بهدف تقليل نسبة الحوادث على الطرق الخارجية في أبوظبي.

ويأتي المشروع في إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بشكل يتلاءم مع حجم نمو العاصمة وضواحيها، وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية، وبلغت كلفة الأعمال 8.5 ملايين درهم.

وتخدم الأعمال المنفذة الحركة المرورية للسيارات المتجهة إلى طريق المزارع، وضمان سلامة الطريق، والتقليل من الحوادث، وتخفيف السرعات عند البوابات الإلكترونية، وتأمين المداخل والمنافذ إلى المزارع الموجودة في البر الرئيس، ومنع دخول الحيوانات السائبة إلى الطرق السريعة المقابلة للمزارع.