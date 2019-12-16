المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حدائق

شهدت حدائق دبي الكبرى ازدحاماً كبيراً بالزوّار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومع هذا الازدحام، تجددت مطالبات القرّاء، بإضافة مواقف للمركبات، مشيرين إلى أنهم يعانون الأمرّين للعثور على مواقف، فيما يضطر بعضهم إلى ترك مركبته بعيداً عن الحديقة بمسافات طويلة.

جمهور

طالب رياضيون اللجنة الانتقالية في اتحاد كرة القدم، التي شكلت أخيراً، بفتح قنوات تواصل مباشر مع الجمهور، وتوفير البيئة المناسبة له، التي تمكنه من حضور المباريات بكثافة، ودعم المنتخب الوطني خلال مبارياته المتبقية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، نظراً لكون المباريات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى المنتخب.

سرقة

تلقى قارئ عدداً من الرسائل النصية الصادرة عن البنك الذي يتعامل معه، تتضمن كلمة مرور لمرة واحدة، مع أنه لم ينفذ أي عملية شراء، لافتاً إلى أنه تواصل مع البنك فوراً، ليتبين أن جميع معلومات حسابه وبطاقاته قد سرقت من طرف جهة مجهولة، ما استدعى حجب حسابه المصرفي.

احتيال

يتلقّى قرّاء اتصالات هاتفية تدعي بأنها من هيئة اتحادية، يطالب فيها المتصلون بتزويدهم بمعلومات مصرفية وشخصية، بدعوى وجود مشكلات في تحديث البيانات، لكن القرّاء أدركوا سريعاً أن هذه الاتصالات تأتي في إطار عمليات احتيال مصرفية، وحذروا الآخرين من الوقوع في فخها.

مخالفة

ناشد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، الجهات المعنية بتشديد المخالفات المرورية، على التجاوز من كتف الطريق، للتخفيف من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب هذا السلوك.

كاميرات

أثنى سائقون على قيام الجهات المختصة بالشارقة، بزيادة كاميرات مراقبة الطرق، الخارجية والداخلية، ورأوا أنها تسهم في توفير المزيد من الأمن والسلامة لمستخدمي الشوارع في الإمارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com