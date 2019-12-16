«اجتماعية الوطني» تناقش تنظيم العمل التطوعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، على تبني مناقشة موضوعين عامين في شأن «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، و«تنظيم العمل التطوعي»، على أن يتم تحديد نص الموضوعين والمحاور، ليتم عرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للحكومة قبل مناقشتهما بحضور ممثلي الحكومة.

وقال رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها الرقابية خلال الدور الأول، حيث تتطلع اللجنة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي والارتقاء بدوره الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين.

وأضاف أن اللجنة تبنت مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة للمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن استقرار الأسرة وتلاحمها لبنة أساسية في تنمية المجتمع، حيث إن التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية أظهرت عدداً من التحديات أمام الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن اللجنة سترفع إلى المجلس الوطني الاتحادي موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع «تنظيم العمل التطوعي» بعد تبنيه من قبل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

وأكد أن الإمارات تعمل دائماً على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، حيث يوجد العديد من المؤسسات التطوعية التي تنظم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع في جميع أنحاء الدولة، خصوصاً أن الدولة ستشهد خلال العام المقبل تنظيم حدث عالمي هو «إكسبو دبي 2020».

إلى ذلك واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس خلال اجتماعها أمس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، أنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بحضور ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم تبادل وجهات النظر حول مواد مشروع القانون، ومناقشة الاقتراحات المطروحة حول بعض مواده.

- التغيرات الاجتماعية

والتطورات التكنولوجية

أظهرت تحديات أمام

الأسرة والمجتمع.