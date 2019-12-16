«تسريع التوطين» توفر 2000 فرصة عمل في الطاقة والبترول والكهرباء والغاز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية ضمن مبادرة تسريع التوطين في قطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز، التي أطلقتها الوزارة قبل فترة بالتعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والشركات والمؤسسات المشغلة في القطاعين.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 590 مواطناً ومواطنة استفادوا حتى الآن من الفرص الوظيفية التي وفرتها المبادرة، حيث حصل بعضهم على الوظيفة وتلقى البعض الآخر العروض للعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين المذكورين.

ومن المقرر أن تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها تنظيم أيام التوظيف في مراكز التوطين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، حيث سيتم الإعلان عنها تباعاً في حسابات الوزارة بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستقطاب المزيد من المواطنين والمواطنات بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التوظيف التي تم توفيرها في القطاعين.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، أمس، المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى القطاعين المستهدفين إلى المشاركة في أيام التوظيف؛ لتعزيز فرص حصولهم على الوظائف بما يلبي تطلعاتهم.

وأشاد البيان بتعاون العديد من الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز وتفاعلها مع مبادرة تسريع التوطين.

كما دعا البيان المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين المستهدفين إلى التعامل مع ملف التوطين باعتباره خياراً استراتيجياً وأولوية وطنية تحظى بدعم ومتابعة القيادة، وهو الأمر الذي يتطلب توحيد جهود مختلف الجهات وتطوير الشراكة بينها بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين.

وأكدت الوزارة مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها قطاعا الطاقة والكهرباء والغاز، انطلاقاً من حرص الوزارة على الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها في إطار ما تفرضه الشراكة الاستراتيجية مع هذه القطاعات لتحقيق مستهدفات التوطين.

وكان لقاء عُقد أخيراً في ديوان الوزارة في دبي تم خلاله بحث آخر مستجدات تطبيق مبادرة تسريع التوطين في قطاعي الطاقة والكهرباء والغاز، بحضور مسؤولي وممثلي مجموعة من الشركات المستهدفة.

وتطرق اللقاء الى «نادي شركاء التوطين» باعتباره مبادرة استراتيجية أطلقتها الوزارة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على استقطاب المواطنين، لاسيما من خلال الاستفادة من حزمة التسهيلات والمميزات العديدة التي يوفرها النادي لأعضائه من الشركات والمؤسسات والتي من شأنها تقليل الكلف التشغيلية جراء التخفيض في رسوم تصاريح العمل لأعضاء النادي.

يذكر أن الشركات الأعضاء في نادي شركاء التوطين تحصل على الامتيازات وفقاً لفئة عضويتها سواء الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، حيث يتم تحديد هذه الفئات وفقاً لنسب التوطين في كل منشأة.

الشركات الأكثر تعاوناً

تشمل قائمة الشركات الأكثر تعاوناً في التعيين بقطاعي الطاقة والبترول والكهرباء والغاز كلاً من: مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشركة بترول الإمارات الوطنية، وأكاديمية أدنوك الفنية، وبتروفاك، والمجموعة الأمنية المتحدة، وشركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة.