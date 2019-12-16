طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس، سقوط أمطار متفرقة بسبب امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية من‏‏‏‏ 20 - 35 كم/‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏‏س، خصوصاً على البحر، والخليج العربي متوسطاً - مضطرباً. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان متوسطاً - مضطرباً.

كما توقع المركز أن يكون الطقس بعد غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خصوصاً على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية الشرقية، تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏‏‏س، والبحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.