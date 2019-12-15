26.3 ألف زيارة تفتيشية تنفذها بلدية حمرية الشارقة خلال عام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت بلدية الحمرية بالشارقة عن إجراء 13 حملة تفتيشية ورقابية من خلال أقسامها المعنية بالصحة العامة والتفتيش البلدي خلال عام 2019، وذلك لمواصلة جهودها الرقابية على الأغذية ومنافذ بيعها، ومكافحة آفات الصحة العامة، حيث نفذت 26344 زيارة تفتيشية مفاجئة على المنشآت، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وتطبيقها أفضل الممارسات للحفاظ على السلامة.

وتفصيلاً، أوضح مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» أن قسم الصحة العامة نفذ 13 حملة، شملت التفتيش والتقصي والوقاية لمنافذ بيع السلع الغذائية ومحال خدمات المستهلكين كصالونات الحلاقة وغسيل وكي الملابس، ومواقع ميدانية لمعالجة آفات الصحة العامة.

وأفاد بأن شعبة مكافحة آفات الصحة العامة ببلدية الحمرية نفذت زيارات ميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة بلغت 24769 زيارة، شملت مكافحة الذباب والبعوض والزواحف، وطلبات الخدمة للقاطنين بالحمرية وزيارات وقائية للمؤسسات، علاوةً على متابعة محطات مكافحة الحشرات الطائرة.

وبشأن شعبة الخدمات البيطرية، كشف الشامسي عن 230 زيارة دورية لمنطقة العزب النظامية بالحمرية، وحملات تفتيشية لمنافذ بيع اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، إلى جانب تنفيذ أربع محاضرات وندوات توعوية منها محاضرات ميدانية.

أما في المجال البيئي، فأوضح الشامسي أن بلدية الحمرية ممثلةً بشعبة حماية البيئة أصدرت ستة تصاريح بيئية للعمل في المحال الصناعية بالحمرية.

وبين أن قسم الصحة العامة وعبر مختصيه في شعبة رقابة الأغذية نفذ 1345 زيارة تفتيشية لمواقع تقديم الخدمات الغذائية منها والخدمية بمنطقة الحمرية والمنطقة الحرة، متضمنة سلسلة من الإجراءات الرقابية من أجل مجتمع صحي وسعيد، مبيناً أنها أسفرت عن مصادرة وإتلاف 365 كغم من المواد الغذائية الجافة والخضراوات واللحوم، ورصد وتحرير 13 مخالفات صحية، إلى جانب تحرير 77 إنذاراً للمواقع المخالفة.

ونوه بأن شعبة رقابة الأغذية بالبلدية ركزت خلال عام 2019 على الدور التوعوي والتثقيفي من خلال القيام بحملات توعوية وإرشادية، استهدفت شرائح مجتمعية عدة، كطلبة المدارس وربات البيوت، معززةً جهودها مع الدوائر المحلية بالحمرية، لترسيخ البرنامج الأساسي للرقابة والتفتيش على الأغذية، إلى جانب عمل وتنفيذ حملات توعوية للعاملين بمواقع تقديم الخدمة الغذائية من مطاعم وكافتيريات ومخابز بالمنطقة.