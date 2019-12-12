«الأرصاد»: موجة الأمطـــار مستمرة حتى الأحد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً خلال الصباح، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، منوهاً إلى ظهور بعض السحب المنخفضة، خصوصاً على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على البحر، فيما تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرباً، يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس غداً سيظل رطباً مع احتمال تشكّل ضباب على المناطق الداخلية صباحاً، مع تكاثر السحب تدريجياً على البحر وغرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى استمرار فرص سقوط الأمطار.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستصبح غداً جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس بداية الأسبوع، أفاد المركز بأن بعد غد سيشهد طقساً غائماً جزئياً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر وأقصى شمال الدولة، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 36 كم/‏‏س أحياناً على البحر، الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل صحواً إلى غائم جزئي، وظهور السحب على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.