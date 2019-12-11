«الأرصاد»: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى السبت

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً وممطراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، على أن يكون رطباً خلال ساعات الليل حتى صباح الغد على بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، معتدلة إلى نشطة، السرعة تكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز أن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر، الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عُمان.

ولفت إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً إلى صحو، على أن يظل رطباً خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة على المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام نهاراً، نشطة على البحر، تصل سرعتها إلى 42 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عُمان.

وفي ما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً يصبح غائماً خلال ساعات الليل حتى صباح السبت، خصوصاً على السواحل والجزر الغربية وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، تصل سرعتها إلى 36 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت غائماً جزئياً إلى غائم، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، خصوصاً الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي.