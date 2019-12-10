طقس ممطر ورطوبة ليلية وضباب حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً وممطراً على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، على أن يكون رطباً خلال ساعات الليل حتى صباح غداً على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، معتدلة إلى نشطة، السرعة تكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى صحواً، على أن يظل رطب خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة على المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام نهاراً، نشطة على البحر، تتراوح سرعتها بين 16 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان.

