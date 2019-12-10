طقس غائم جزئياً وتوقعات بسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية والشمالية من الدولة، خصوصاً خلال المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تراوح بين 20 و30 كم/‏‏‏‏ساعة، وتصل إلى 45 كم/‏‏‏‏ساعة أحياناً، خصوصاً مع نشاط السحب.

وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً يضطرب أحياناً مع السحب الركامية، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:32، والمد الثاني عند الساعة 00:56، والجزر الأول عند الساعة 18:35، والجزر الثاني عند الساعة 05:39، وفي بحر عمان سيكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً مع سحب ركامية.