رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين عمر النعيمي أمينا عاما للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قرارا رقم 7 لسنة 2019 يقضي بتعيين الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي أمينا عاما للمجلس الوطني الاتحادي.

وسعادة النعيمي يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي والأكاديمي توجت في عام 2019 بتكريمه بوسام صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية، وشغل منصب الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وكذلك الوكيل المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وترأس الدكتور النعيمي منذ عام 2014 الأمانة العامة لدول "حوار أبوظبي" - الذي يجمع وزراء العمل في 17 دولة خليجية وآسيوية، كما مثل الدولة في مفاوضات "الاتفاق العالمي حول الهجرة" في الأمم المتحدة لثلاث سنوات.

وشغل الدكتور النعيمي عضوية عدد من مجالس الإدارة منها : مجلس التوازن بين الجنسين، ومجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان، كما كان عضوا في هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل سعادته شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة التغيير وأنظمة المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات.