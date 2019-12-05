الطقس غير مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى احتمال سقوط بعض الأمطار.

وأشار إلى أن الطقس سيصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، خصوصاً مع السحب، موضحاً أن سرعتها تراوح من 16 إلى 26 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس السبت سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع احتمال تشكّل بعض السحب الركامية التي يصاحبها سقوط الأمطار، خصوصاً على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة، محذراً من تدني مدى الرؤية الأفقية، على أن تراوح سرعة الرياح من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.