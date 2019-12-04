المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

توصيل

لاحظ قراء سرعة توصيل الطلبات في عروض الجمعة البيضاء الأخيرة، بطريقة لافتة من مواقع التسويق الإلكتروني، إذ جرت العادة أن يكون التسليم بطيئاً خلال أيام العروض الكبرى، مطالبين بجعل ذلك سياسة دائمة لها.

عروض

أفاد مقيم من جنسية عربية بأنه شاهد إعلاناً عبر «فيس بوك» لأحد المحال الشهيرة لبيع الملابس، عن خصومات تصل إلى 70%، وعندما ذهب لشراء بنطلون أبلغه الموظف أن الملابس المعروضة عبر الإنترنت غير متوافرة على رفوف البيع.

مسارات

اقترح مستخدمون لطريق محمد بن زايد فتح مسارات جديدة في الطريق قبل جسر ناشيونال في الشارقة، لتسهيل حركة السير عند المداخل المؤدية للشوارع الداخلية، لحل مشكلة الازدحام المروري في الطريق عند الجهة الرابطة بين دبي والشارقة.

أسماك

طالب مستهلكون بإلزام بائعي الأسماك بوضع لافتات توضح إن كان السمك المعروض من البحر أو من المزارع السمكية، خصوصاً أن هذه المعلومة حق للمستهلك كي يختار ما يناسبه.

متنزه

لاحظ مرتادون لمتنزه خليفة في أبوظبي سوء نظافة بعض دورات المياه، لافتين إلى خلوها من أدوات النظافة كالصابون، مع مشكلات في صنابير المياه، بالإضافة إلى أوراق «تواليت» ملقاة على الأرض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com