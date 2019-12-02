ولي عهد الشارقة: أثمرت أفكار الآباء المؤسسين مجتمعاً متوحداً ومتحداً

المصدر: الشارقة - وام

أكّد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أنه في اليوم الوطني الـ48 للدولة نحيي ذكرى الآباء المؤسسين الذين صدقت رؤيتهم وأثمرت أفكارهم السديدة مجتمعاً متوحداً ومتحداً يقوم على التعاون والبرّ والوحدة والترابط والعمل الدؤوب تجاه الوطن، فأنتج الاتحاد تنمية شاملة مستدامة في المجالات كافة، وأصبحت دولة الإمارات يشار إليها بالبنان على مستوى العالم في العديد من المجالات، خصوصاً على مستويات التقدم والتطور والنمو.

وقال سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «تتجدد ذكرى هذا اليوم الوطني العزيز كل عام، وها هي بلادنا العزيزة تحتفي بمرور 48 عاماً على اتحاد إماراتنا الحبيبة، وتحيي في هذا اليوم ذكرى الآباء المؤسسين، الذين صدقت رؤيتهم، وأثمرت أفكارهم السديدة مجتمعاً متوحداً ومتحداً».