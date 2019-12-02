مكتوم بن محمد: الأعوام في تاريخ الأمم لا تُحسب بالأرقام إنما بالإنجازات

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي: «اليوم، وأنا وأبناء وبنات الإمارات نحتفل بذكرى تأسيس اتحادنا، ندرك أن مسيرة 48 عاماً لا يمكن أن تختصر في كلمات أو صفحات، فالأعوام في تاريخ الأمم والشعوب لا تحسب بالأرقام، إنما بأحجام وطبائع الإنجازات التي تحققت فيها».

وأضاف سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة، أنه بالنسبة لنا في دولة الإمارات فإن هذه الأعوام الـ48 تضاهي بإنجازاتها مئات الأعوام لدول ومجتمعات سبقتنا في تحقيق الاستقلال الوطني. وقال سموّه: «أتوجه في يومنا الوطني الأغر هذا بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي كلل جهود آبائنا المؤسسين بالنجاح في إقامة اتحادنا وتأسيس دولتنا».

وأكد سموّه: «إن الإماراتيات والإماراتيين اليوم أكثر افتخاراً بإنجازاتهم واعتزازاً بحاضرهم وثقة بمستقبلهم».