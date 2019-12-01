المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صرف

اشتكى سكان في منطقة البستان في عجمان، انبعاث روائح كريهة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وغمرها أحد الطرق الفرعية في المنطقة، ما يتسبب في تلوث البيئة، لافتين أن هذه المشكلة ظلت تتكرر باستمرار دون حل جذري.

شحنة

اشتكى متعامل مع بريد الإمارات، إعطاءه أكثر من موعد لتسلم شحنة بريدية، من دون الالتزام به، ليطالب في النهاية بتغيير موعد ومكان التسليم، وطالب بإلزام موظفي الشركة بتسليم الشحنات في الأوقات والأمكنة المحددة.

تأمين

تتعمد مستشفيات ومراكز صحية خاصة، فرض فحوص وخدمات علاجية غير ضرورية، لاستنزاف التأمين، بحسب بعض المرضى، الذين أكدوا أن الأمر وضعهم في موقف محرج، بسبب استهلاك سقف باقتهم المحدد، قبل نهاية السنة التأمينية، واضطرارهم إلى دفع مبالغ باهظة.

نقص

اشتكى سائقون نقص عدد العمال في محطة أدنوك للبترول، مقابل دوار الساعة سابقاً في مدينة رأس الخيمة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ازدحام للمركبات داخل المحطة، وتأخر تقديم الخدمة في الوقت المناسب.

عروض

اشتكى قارئ لجوء بعض المتاجر، إلى تكثيف عروضها على بعض المنتجات سريعة التلف، إذ لا يتم إدخال هذه المنتجات في العروض، إلا قبل فترة وجيزة من تاريخ الانتهاء، وهو ما يورط بعض المستهلكين في شراء هذه المنتجات، التي لا تصلح للتخزين.

أسعار

دعا قرّاء إلى الإعلان عن قائمة بأسعار المنتجات الخاصة باليوم الوطني، ومنها الأعلام وزينة السيارات وإكسسوارات الأطفال، لمنع استغلالهم من التجار في هذه المناسبة الغالية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com