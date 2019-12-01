«اقتصادية عجمان» ترصد 10 سلوكيات سلبية في مراكز التدليك

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية، في عجمان، أن عدداً من مراكز التدليك غير ملتزمة باشتراطات ممارسة النشاط، وتم رصد 10 سلوكيات سلبية تمارسها، وذلك خلال 100 جولة تفتيشية، نفذتها الدائرة منذ بداية العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق القوانين والأنظمة، موضحة أن الدائرة منحت المنشآت العاملة والمرخصة، حالياً، مهلة لتصحيح أوضاعها، حفاظاً على الاستثمارات الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بشرط المساحة، وذلك حرصاً على تعزيز التزام المنشآت الاقتصادية بالقوانين، وحماية حقوق المستهلكين وأفراد المجتمع من أي ممارسات سلبية، وتعزيز البيئة التجارية الآمنة في الإمارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الدائرة، أخيراً، بمشاركة عدد من الدوائر الاتحادية والمحلية، حضرها ممثلو مراكز التدليك والاسترخاء العاملة بالإمارة.

وتابعت أن الدائرة رصدت 10 سلوكيات سلبية، تمارسها مراكز التدليك، خلال جولاتها التفتيشية المفاجئة عليها، تمثلت في عدم الالتزام بنوع النشاط المرخص، والخلط بين الجنسين في تقديم الخدمات، واستقبال زبائن دون السن القانونية، واستخدام المنشأة بغرض السكن للعاملين، ووجود عاملات تدليك يمارسن النشاط وغير مرخصات للعمل بموجب القانون (فيزا سياحية)، وعدم الالتزام بالزي الخاص بالعمل لنوع النشاط، ومنتجات تجميل مستخدمة غير مسجلة ولا توجد لها فواتير شراء، إضافة إلى عدم وجود شهادات تثبت تأهيل وتدريب العاملين لمزاولة النشاط لهذه الأنشطة، وتدني مستوى النظافة لمعظم المراكز بشكل عام، وفتح المنشأة بعد الإغلاق الإداري دون مراجعة الإدارات المعنية.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عبدالله بن ناصر النعيمي، إن «الدائرة تحرص على توعية أصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة بالإمارة بالشكل المناسب، قبل اتخاذ أي إجراء تجاه المنشآت المخالفة، حيث يتم عقد ورش توعوية لهم على مدار السنة، لتعريفهم وتوعيتهم حول اشتراطات ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة»، مشيراً إلى أن من أهم الاشتراطات التي تسعى لتصحيح مسار عمل مراكز التدليك والاسترخاء، هي ما يتعلق بمساحة مراكز التدليك ومواقعها والعاملين بها والتقسيم الداخلي للمراكز، وعدم الاختلاط بين الجنسين، بما يسهل عملية التفتيش على المراكز، لضمان عدم ارتكاب أي ممارسات مخالفة.

وأوضح أن مخالفة وجود الرجال في مراكز التدليك والمساج، أو العكس، تبلغ 5000 درهم، فيما تبلغ قيمة مخالفة عرض المطبوعات المخلة بالآداب الخاصة بمراكز التدليك 10 آلاف درهم، وتتضاعف المخالفة في حال تكرارها، فيما يجوز للدائرة اتخاذ إجراء إغلاق المنشأة بشكل مؤقت، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الرخصة في حال عدم امتثال المركز للقوانين والاشتراطات الموضوعة.

لوائح العمل

أفاد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عبدالله بن ناصر النعيمي، بأن لوائح العمل في نشاط التدليك تتضمن عدم وجود الرجال في مراكز تدليك النساء والعكس، وعدم السماح بمزاولة هذا النشاط من داخل الشقق السكنية، وتحديد المحال التجارية فقط موقعاً لمزاولة النشاط، وتوحيد زيّ العاملين، بما يتناسب مع القوانين والأنظمة الصادرة والعادات والتقاليد، والمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، والإعلان عن الأسعار في مكان بارز، وتوفير الزي المناسب لاستخدام الزبائن أثناء تقديم خدمة التدليك، وعدم احتواء غرف المساج على أقفال، وأن يتم تركيب قطعة زجاجية شفافة في الباب من الأعلى، وعدم وضع كاميرات تصوير، مع الالتزام بالمحافظة على سرية وخصوصية الزبائن، وأن يكون جميع الممارسين لمهنة التدليك في المركز حاصلين على شهادة معتمدة.