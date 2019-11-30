حاكما رأس الخيمة وأم القيوين يؤديان صلاة الجنازة على جثمان صقر بن طارق بن كايد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة -وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، إلى جانب عدد كبير من المواطنين.