ولي عهد رأس الخيمة: مناسبة للفخر بما قدمه أبناء الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن جنود الإمارات الميامين سطّروا أروع الأمثلة في الإقدام والدفاع عن الوطن ومكتسباته، ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الأشقاء المظلومين وحمايتهم، وصولاً إلى رد الحقوق إلى أصحابها وأهلها، مشيراً سموه إلى أن هذا اليوم سيبقى يخلد ذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن ومكتسباته، لكي يبقى عزيزاً شامخاً، فهم الأكرم والأنبل منا جميعاً، وستشهد ساحات العز والكرامة التي ارتوى ترابها بدم الشهداء على بسالتهم دفاعاً عن الحق. وأضاف سموه أن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة، ويعد فرصة لإحياء ذكرى جنودنا لتقديم القدوة والنموذج للأجيال القادمة، وتعريفهم بمفهوم التضحية في سبيل الوطن وإلهامهم للمضي بثبات في عملية البناء والنمو والازدهار لصناعة مستقبل أفضل، لتظل ذكرى شهداء الوطن الأبرار وبذلهم وتضحياتهم بأرواحهم الغالية محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات. وأكد سموه أن مآثر شهداء الوطن ستبقى نبراساً لمن يأتي خلفهم.