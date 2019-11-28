طقس غائم جزئياً مع احتمال تشكّل الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة أحياناً على البحر والجزر وقد تكون ركامية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الجمعة، على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏‏ 16- 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 36 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31، والمد الثاني عند الساعة 03:20. والجزر الأول عند الساعة 20:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:48. وتوقع أن يكون الموج في بحر عُمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58، والثاني عند الساعة 23:38. والجزر الأول عند الساعة 16:39، والثاني عند الساعة 05:32.