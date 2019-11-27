المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أرصفة

اشتكى سكان في دبي قيام أصحاب مركبات بشغل الأرصفة المخصصة للمشاة في منطقة الوصل، من خلال ركن السيارات على هذه الأرصفة.

ازدحام

يشكو سكان الحدائق في جبل علي ازدحاماً مرورياً خانقاً، منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات الظهيرة، قرب مدرستَي وينشستر ودلهي، بسبب وصول الطلاب ومغادرتهم من مع ذويهم، أو عبر حافلات النقل المدرسية، ويقترح السكان بناء نفق صغير يشق الطريق، أو جسر لتسهيل عبور الطلاب، بعيداً عن السيارات، والتسبب في تأخير القاصدين أعمالهم ذهاباً وإياباً.

حمّامات

طالب مرتادون لحدائق عامة في مختلف مناطق الدولة، الجهات المعنية بالاهتمام أكثر بالحمامات العامة، مشيرين إلى أن عدداً من تلك المرافق أصبح في حاجة إلى صيانة، بسبب تلف بعض الأجزاء أو قدمها، فضلاً عن الحاجة إلى التنظيف الدائم، خصوصاً خلال موسم الشتاء.

حدائق

نوّه مقيمون وزائرون من سلطنة عمان بمبادرة بلدية دبي إتاحة دخول الحدائق العامة التابعة لها مجاناً، بمناسبة اليوم الوطني العماني، معتبرين ذلك دليلاً على عمق العلاقة بين البلدين.

«نول»

طالب ركاب محطة النقل البحري في دبي فيستفال سيتي، بتوفير جهاز لتعبئة بطاقات نول داخل المحطة، وذلك لتسهيل استخدامها في حال لم تتوافر معهم النقود، خصوصاً أن كلفة التذكرة باتجاه المحطة التي تليها درهمان فقط.

جسر

طالب سكان في عجمان الجهات المعنية بدائرة البلدية والتخطيط، بإنشاء جسر لعبور المشاة على شارع الاتحاد، في الجهة الواقعة بين القيادة العامة للشرطة وبين سيتي سنتر عجمان، وذلك لتسهيل حركة السير للمشاة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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