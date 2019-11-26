دعم مليون طفل في مرحلة الطفولة المبكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقشت حكومة دولة الإمارات، خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، سبل تطوير عدد من المبادرات النوعية ضمن محور المجتمع الإماراتي، في موضوع «الطفولة المبكرة» من عمر (0 – 8 أعوام)، بهدف إرساء منظومة تشريعية تحقق أفضل رعاية لأكثر من مليون طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم الجهود المجتمعية والأسرية لتعزيز تنمية الطفولة، وتجسيد التكامل والترابط على المستوى الاتحادي والمحلي في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي، بما يعكس أفضل الخدمات الحكومية لرعاية وحماية وتعليم وتنشئة الطفولة، وتأكيد الحقوق الأساسية لها.