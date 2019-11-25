المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إشارة

جدّد مستخدمون لشارع بدر، في عجمان، مطالبتهم بإنشاء إشارة ضوئية في الشارع عند التقاطع الرابط بين شارعي الزاهر وبدر، للتقليل من الحوادث المرورية، وإتاحة الفرصة للمشاة للعبور بأمان.

كهرباء

تلقّى مقيمون في إمارة عجمان رسائل نصية من شركة الكهرباء، تحذرهم خلالها من الاقتراب بجوار المولدات الكهربائية أثناء تساقط الأمطار حرصاً على سلامتهم.

ذباب

طالب مرتادون لمطاعم في دبي والشارقة، بإلزام إداراتها باستخدام أدوات تمنع دخول الذباب لأماكن جلوس المتعاملين، وبما يجنبهم المعاناة الحالية في محاولة تغطية أطباق وجباتهم مع اقتراب الذباب من طاولات الطعام في الصالات الخارجية.

جرذان

لاحظ قراء أن هناك انتشاراً للجرذان ذات الأحجام الكبيرة، في محيط العديد من المباني السكنية، وحول حاويات النفايات، معربين عن خشيتهم من تسبّبها في نقل الأمراض للإنسان، داعين بلديات الدولة إلى مكافحتها بشتى الطرق.

اتصال

تعمد بعض الجهات الخدمية إلى وضع رقم للاتصال والاستفسار، يبدأ بالرقم 600، رغم أن كلفة الدقيقة الواحدة، عبر هذا الرقم تبلغ ثلاثة دراهم، وتترك المتصل فترة على الهاتف، قبل أن يختار أحد الخيارات المتاحة، الأمر الذي قد يكلف المتصل مبلغاً يتجاوز 15 درهماً، للحصول على إجابة عن أسئلته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com