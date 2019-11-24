72.9 نسبة التصويت في منطقة البطائح

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز منطقة البطائح ضمن نتائج القائمة الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 797 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 581 بدون تسجيل أصوات باطلة فيما وصلت نسبة التصويت إلى 72.9 بالمائة .

وفازت بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة البطائح عفراء خادم حليس الكتبي التي تحمل رقم الترشيح 703 بعدد مصوتين 145 ناخباً وناخبة.

وفاز عبد الله مهير بليشة الكتبي الذي يحمل رقم الترشيح 702 بعدد 110 صوتاً في قائمة الاحتياط.