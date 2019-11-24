دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق الـ 18

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للطرق فوز دبي، ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي الـ18 للاتحاد الدولي للطرق، المزمع عقده في نوفمبر عام 2021، وذلك بعد منافسة مع ثلاث مدن عالمية متقدمة في مجال الطرق والبنية التحتية والمدن الذكية، هي: روتردام الهولندية، وكوبنهاغن الدنماركية، ومدينة سنغافورة، ويعدّ المؤتمر الذي انطلق للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية عام 1952، من أكبر وأعرق المؤتمرات في مجال الطرق والبنية التحتية في العام.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق، الذي عُقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، بحضور المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، وقنصل عام دولة الإمارات في لوس أنجلوس، هزاع أحمد الكعبي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، المهندس عبدالله المقبل، والرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق، باتريك سانكي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الطرق والنقل من مختلف دول العالم.

وقال الطاير إن «فوز دبي باستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق، هو تأكيد جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق في الإمارات، التي جاءت بالمركز الأول عالمياً في جودة الطرق، خلال الفترة من 2013 إلى 2017».