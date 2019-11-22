ضاحي خلفان يطالب بتغليظ عقوبة الاتجار في المخدرات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، على ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المفروضة على تجار ومروجي المخدرات، الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، وعدم التهاون معهم أو منحهم العفو تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لأنهم يضمرون كل الشر للبلاد والأبناء.

ووجّه خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحصر جميع التجار والمروجين المشتبه فيهم، وتحديدهم كمستهدف لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق مؤشرات ضبط تجار ومروجي المخدرات على مستوى الدولة، لتكون النتائج مطابقة للواقع.

واطلع المجلس على تقرير حول نتائج المبادرة الوطنية، والإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، والمؤشرات المستهدفة في المبادرة خلال العام الجاري 2019، الذي تشارك فيها وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، على مستوى الدولة.

واستعرض المجلس الأثر المترتب على استفادة المتورطين بقضايا المخدرات من مبادرة العفو، واطلع على تقرير حول تنفيذ دورات تدريبية لجميع منتسبي الشرطة في الدولة العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية في المركز الوطني للتأهيل عن التدخلات الأولية لمرض الإدمان، كما اطلع على مبادرة حول إجراءات التعامل الوقائية مع الطلبة.