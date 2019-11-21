115 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة منذ بداية عام التسامح

اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة 115 مليون درهم ، استفاد منها مستحقون لها ضمن نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

صرح رئيس لجنة الصرف بأن لجنة الصرف عقدت 201 اجتماعًا منذ بداية عام التسامح 2019م وحتى نهاية شهر سبتمبر، أقرت خلالها تقديم 115مليون و408 و76درهم لمستحقيها من الأُسر المحتاجة والبالغ عددها 7638 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة.



ولفت رئيس لجنة الصرف بأن المبالغ تُصرف بعد البحث اللازم عبر باحثين متخصصين في الصندوق للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة عن طريق المصارف الشرعية كمصرف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وبقية المصارف الأخرى والمشاريع العديدة التي بلغت نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت هذه المصارف. كما أوضح أمين عام صندوق الزكاة أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق هم من أصحاب الدخول الضعيفة والمسلمين الجدد والغارمين والأيتام وأسرهم والمرضى وطلاب العلم الالزامي وطلاب العلم الجامعي، والباحثين عن عمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة، والمنكوبين إضافة للمساعدات العاجلة، وأوضح المهيري أن مشروع "مواطنة زوجة أجنبي) ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 35 مليون و216 ألف درهم لـ 1014 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع "تلاحم" الموجه للمطلقات، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 16 مليون و 448 ألف و500 درهم لــ 596 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، من ثم المستفيدين من أموال الزكاة من أصحاب الدخل الضعيف حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 9 مليون و898 ألف درهم لــ 425 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.