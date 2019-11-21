المصدر: الامارات اليوم - دبي

خضراوات

لاحظ متسوّقون أن منافذ بيع في أكثر من منطقة، تعرض فاكهة أو خضراوات، جزء منها غير سليم (متعفن)، مطالبين بفرز القطع الفاسدة واستبعادها بشكل مستمر.

تسوّق

أشار متسوّقون إلى أن كثيراً من المحال التجارية، ومواقع التسوق الإلكترونية، تستغل المواسم الشرائية مثل 11.11، والجمعة البيضاء، وغيرها، للإعلان عن تنزيلات ضخمة، وفي النهاية تضع الأسعار نفسها أو أسعاراً أقل بنسب لا تتجاوز 20% على سلع محدودة.

اتصال

قال قارئ إن موظف خدمة العملاء، في بنك إسلامي، أخبره بأنه غير مسموح للمتعامل، تقديم شكوى أو التواصل مع المدير المباشر، إذ طلب المتعامل تقديم شكوى، لإيقاف حسابه بسبب عدم تحديث بياناته.

رقابة

أفاد ذوو طلبة بأن اقتصار زيارات مفتشي الرقابة في وزارة التربية والتعليم، على مديري الإدارات المدرسية، من دون الاستماع المباشر للطلبة، يُفقد الزيارات معناها الحقيقي، ويمنع الطلبة من تقديم شكاواهم وملاحظاتهم للوزارة.

خدمات

اشتكى سائقون افتقار بعض محطات البترول، في المناطق الشمالية، إلى أجهزة الصراف الآلي وبعض المستلزمات، مطالبين بتوحيد الخدمات في جميع المحطات.

مياه

يشكو سكان بمنطقة البستان في عجمان، انبعاث روائح كريهة، نتيجة وجود المياه الراكدة في أحد الشوارع الفرعية بالمنطقة، لافتين إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار البعوض الذي يتكاثر في المياه الراكدة، مطالبين الجهات المختصة في دائرة البلدية والتخطيط، بالتدخل ومعالجة الأمر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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