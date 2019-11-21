جلسات تفاعلية ترسم طريق المدن المستدامة

المصدر: دبي - وام

ناقشت جلسة «الابتكار.. طريقنا إلى بناء مدن مستدامة»، التي انعقدت أمس في إطار فعاليات اليوم الثاني من قمة المعرفة بدبي، سبل بناء المجتمعات التكافلية من خلال التصميم الاجتماعي الجديد، وأهمية تغيير الديناميكيات وهندسة المجتمعات لتحقيق الوفرة.

وتحدث خلال الجلسة كلٌّ من المستشار الدولي في برنامج الأمم المتحدة للمدن ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، الدكتور محمود البرعي، ومؤسس استديوهات بوميروي، الدكتور جيسون بوميروي، والمدير التنفيذي لمعهد الابتكار في المدينة المستدامة في دبي، كريم الجسر، إضافة إلى مؤسس شرطة أوستراليس، ستيفن هاجارات.

واستعرض البرعي خلال الجلسة العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة، التي تتمثل بجودة الحياة والمرونة في الحكومة وتقليل الكلفة، إضافة إلى دور التكنولوجيا والابتكار والشراكات بين القطاعات المختلفة، وتفعيل الشفافية والمرونة في بناء المجتمعات المستدامة.

من جهته، تحدث الدكتور جيسون بوميروي عن أهمية الثقافة والمكان والتكنولوجيا في بناء المدن المستدامة، والحفاظ على مساحات خضراء واسعة في ظل الازدحام والعمران المتنامي.

وشارك كريم الجسر تجربته في بناء «المدينة المستدامة» في دبي، التي تشكل نموذجاً فريداً للمدينة السعيدة الذكية والمستدامة، إذ تحتضن مساحات خضراء واسعة، وأراضي زراعية، وتعتمد على الطاقة الشمسية بشكل أساسي.

أما ستيفن هاجارات فتحدث عن أهمية المرونة واستثمار الموارد المختلفة والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات.