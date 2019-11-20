طباعة طرف اصطناعي بتقنية ثلاثية الأبعاد لمواطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدير مكتب إدارة المشاريع مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور محمد الرضا، أن الهيئة تعمل حالياً على طباعة طرف اصطناعي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لشاب مواطن بُترت ساقه، وأن هذا هو الطرف الثالث الذي تتم صناعته بهذه التقنية، بعد تركيب طرفين لاثنين من المرضى خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرضا، على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية في دبي، أمس، أن الأطباء ينتظرون حتى تزول آثار ما بعد البتر، مثل الورم والالتهاب، لتجهيز الساق وتركيبها، مشيراً إلى أن كلفة الطرف بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تساوي كلفة الطرف الاصطناعية العادية، وهي 100 ألف درهم، إلا أن الطرف المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في التجهيز والتركيب.