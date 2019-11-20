«البنية التحتية» تنجز «دفاع مدني» كلباء في 2020

المصدر: سمية الحمادي ـ كلباء

أفادت مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة حليمة محمد الشحي، بأن الوزارة تواصل إنشاء وإنجاز مشروع مركز الدفاع المدني بمدينة كلباء، بكلفة تبلغ 12 مليوناً و400 ألف درهم، بنسبة إنجاز 48%، متوقعة إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 2020.

وأوضحت الشحي أن المركز يتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة، ما يجعله مواكباً للعصر، كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، ويتكون المشروع من مبنى رئيس يضم مبنى الدفاع المدني والآليات، ومبنى تدريب، ومبنى خدمات وهو عبارة عن غرفة حارس ومبانٍ خدمات إلكتروميكانيكية، ومواقف سيارات مظللة للموظفين والمتعاملين، مشيرة إلى أن مدة التنفيذ التي وضعت للمشروع نحو 480 يوماً.

وأشارت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تواصل مسيرة التميز والريادة في تنفيذ مشروعاتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعماً لتوجهات الدولة والمؤشرات الوطنية، وتسعى إلى أن تتصدر دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في مجال تطوير البنية التحتية، كما تسعى الوزارة لتحقيق متطلبات الاستدامة العالمية، ومتطلبات الأمن والسلامة، واستخدام الأنظمة الذكية الحديثة بما يواكب التطورات العالمية، ويحقق تطلعات المتعاملين، وقد تنوعت المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات، بما يخدم الوزارات الاتحادية.