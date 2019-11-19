برق وأمطار رعدية تعُم الدولة تدريجياً اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن بعض مناطق الدولة شهدت منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس تقلبات في الأحوال الجوية، تأثراً بامتداد منخفض جوي سطحي، تزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة، تخللتها بعض السحب الركامية، وسقوط أمطار خفيفة، كما نشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما كان البحر متوسط الموج بوجه عام، اضطرب أحياناً مع السحب.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أنه اعتباراً من ليل اليوم سيتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، وكذلك مصحوباً بتيار هوائي يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية، تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة، تبدأ بالمنطقة الغربية، ثم سواحل أبوظبي فدبي ثم رأس الخيمة، لتشمل كل مناطق الدولة حتى نهار الخميس المقبل.

وذكر المركز أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستخف نسبياً اعتباراً من مساء الخميس وحتى الأحد، بحيث تخف كميات السحب تدريجياً، مع استمرار وجود فرص لتكوّنات سحب ركامية في مناطق محدودة على السواحل والمناطق الغربية والشمالية القريبة من الجبال.

ونوّه المركز إلى أن الرياح ستنشط لتثير الغبار والأتربة، وتكون قوية السرعة مع السحب الركامية، فيما يكون البحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج في بحر عمان، يضطرب مع السحب.

ونصح المركز قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، لاسيما مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، محذراً من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، يصبح غائماً تدريجياً، خصوصاً مع المساء والليل، حيث تتكاثر السحب الركامية غرباً، وتمتد إلى مناطق متفرقة من الدولة مع صباح غد، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً لتكون مثيرة للأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها، خصوصاً مع السحب.

ولفت إلى أن سرعة الرياح تراوح بين 30 و45 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 70 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيشهد استمراراً في حالة عدم الاستقرار، ليظل غائماً بوجه عام مع وجود السحب الركامية، على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، تكون رعدية أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً لتثير الأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها، خصوصاً مع السحب.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تظل ما بين 30 و45 كم/‏‏‏‏‏س، تصل إلى 70 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان خصوصاً مع السحب.

ونوّه المركز إلى أن يوم الخميس سيشهد طقساً غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع استمرار ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً المناطق الداخلية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خصوصاً مع السحب، لتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏‏س تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسط الموج، يضطرب في الخليج العربي.

طقس غائم جزئياً نهاية الأسبوع

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس سيكون غائماً جزئياً على بعض المناطق يوم الجمعة، مع استمرار ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً على المناطق الداخلية والشرقية، وبعض المناطق الشمالية، مع فرصة لسقوط الأمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مشيراً إلى أن سرعتها ستراوح بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

• «الأرصاد» حذّر من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.