خصـم 30% على قيمة مخالفات "راقب" في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – الامارات اليوم

أقرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة خصما بنسبة 30% على قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات "راقب" البيئية في مختلف مناطق الإمارة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة ولغاية نهاية العام.

وقال مديرعام الدائرة المهندس أحمد محمد الحمادي أن المبادرة تأتي لتحفيز المتعاملين على تسديد مخالفاتهم التي تشمل جميع المخالفات في المناطق الطبيعية بالإمارة مثل جبل جيس والمناطق الطبيعية والشواطئ وكورنيش القواسم والمعيريض والرمس والكورنيش القديم وشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب مخالفات إلقاء المخلفات من السيارات وغيرها.

وكثفت الدائرة الرقابة على الشواطئ وشارع الشيخ محمد بن زايد وجبل جيس مع زيادة إقبال الجمهور عليها خلال فصل الشتاء، حيث تتوزع دوريات "راقب" على سبع مناطق في إمارة رأس الخيمة ووصل عدد المتفشين العاملين في قسم الرقابة إلى 74 مفتش تم تأهيلهم وتدريبهم لتحقيق قيم ورسالة الدائرة وأهدافها.

وتهتم دوريات راقب بتثقيف الجمهور بضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.