    تعرف على مخالفة عدم افساح الطريق أمام المركبات القادمة من الخلف

    المصدر:
    • محمد الرفاعي ـ الشارقة
    التاريخ:

    نشرت شرطة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فيديو تعريفي بنص المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تعرّف مستخدمي الطرق على مخالفة عدم افساح الطريق للمركبات التي لها افضلية الطريق والقادمة من الخلف،  وهي مخالفة  يرتكبها كثير من السائقين بسبب عدم التزامهم  بمسار التجاوز أو المسار الأوسط، إذ يتم توقيع غرامة قدرها ٤٠٠ درهم بحق من يقوم بعدم إعطاء الأفضلية على الطريق للقادمين من الخلف .

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