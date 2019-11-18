المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

موعد

اشتكت مراجعة لمستشفى دبي إعطاءها موعداً متأخراً لإجراء تحليل الكروموسومات للجنين، مشيرة إلى أن الموعد الذي حُدد لها سيجعلها تفقد أي فرصة لتوفير علاج لحالتها، مطالبة بتوفير بعض المرونة مع الحالات الطارئة.

سلوكيات

مع عودة آلاف الزوّار للجلوس في محيط كورنيش بحيرة الخان في الشارقة، لاحظ قراء عدداً من المظاهر السلبية، بينها: جلوس العائلات في الأماكن المخصصة للمشي، ما يسد الطريق أمام الراغبين في ممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى قيام الكثيرين بممارسة رياضة الدراجات الهوائية، رغم وجود عدد كبير من الأطفال، فضلاً عن ترك عبوات الطعام والشراب الفارغة في أماكن الجلوس، وعدم إلقائها في سلال المهملات.

زيّ

استغرب أولياء أمور طلبة بمدرسة «النور» في الشارقة، فرض زي مدرسي من الجلد والقماش السميك على طالبات الصف الـ12، لا يتناسب ومناخ الإمارات، إذ إنه من النوع الذي يستخدم في الدول الباردة جداً.

ماكينات

دعا قراء بلديات الدولة والجهات الرقابية المعنية، إلى فرض غرامة مالية على مشغلي ماكينات المشروبات الساخنة والبادرة التي لا تعمل، لافتين إلى وجود العديد من هذه الماكينات التي يقصدها الزبائن لشراء مشروبات، ويضعون النقود في الأماكن المخصصة، ثم يفاجأون بأنها لا تعمل.

فيديو

شاهد قارئ، أثناء ممارسته رياضة المشي، في محيط إحدى حدائق دبي، مجموعة من الأطفال، يقومون بتصوير بعضهم بالفيديو، وهم يسقطون عمداً من الدراجات الهوائية، لنشر المقطع عبر برنامج «توك توك»، مشيراً إلى أن أحد الأطفال تهشمت يداه وهو يسقط عن دراجته عمداً، للظفر بمقطع فيديو ينشره عبر هذا البرنامج.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com