المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

احتيال

قرر مواطن مقاضاة شركة مقاولات بعد اتهامه لها بالاحتيال، إذ وقع معها عقد بناء منزل، ثم اكتشف أن مدير الشركة نسخ كل الأعمال المشمولة بالعقد، ووضعها تحت بند «أعمال إضافية»، ما تسبب في دفع المواطن ضعف المبلغ المتفق عليه.

بطاقة

اكتشف قارئ أن البنك الذي يتعامل معه لا يقوم باقتطاع كامل استحقاقات البطاقة الائتمانية شهرياً، كما كان متفقاً عليه عند استخراجها، الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل المديونية على بطاقة الائتمان، ليقوم البنك بتطبيق الفائدة على الأموال المتأخرة.

ضمان

لاحظ قراء في الفجيرة أن أحد المتاجر يعرض أجهزة إلكترونية بأسعار رخيصة، إلا أنها دون ضمان، وفوجئ بعض الزبائن بأن الأجهزة التي اشتروها لا تعمل.

تدريس

يشكو كثير من أولياء أمور طلبة، بمدارس خاصة، اضطرارهم إلى دفع مبالغ كبيرة لمدرسين خصوصيين، لتقوية أبنائهم في الدراسة، مع أنهم يدفعون رسوماً مرتفعة لتلك المدارس، مؤكدين أن إداراتها مطالبة بتشديد الرقابة على المدرسين، لبذل جهد أكبر في التدريس.

غاز

استغرب قارئ، يسكن في الشارقة، دفعه رسوماً شهرية نظير توصيل خدمة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الخدمة اختيارية، وهو لا يستخدمها.

نفايات

لاحظ مترددون على مطاعم تقدم بوفيهات مفتوحة، خصوصاً أيام الجمعة، قيام عمال النظافة بوضع كميات كبيرة من الأطعمة المتبقية من الوجبات في النفايات، داعين الزبائن إلى أخذ احتياجاتهم من الأطعمة دون مبالغة، كون ذلك يشكل هدراً لا طائل منه، فضلاً عن تداعياته السلبية على البيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com