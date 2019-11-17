84 ألف راكب بحري بين دبي والشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

ارتفع معدل عدد ركاب الخط البحري، الذي دشنته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في منتصف العام الجاري، بين إمارتي دبي والشارقة، بنسبة 25%، خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد أبوبكر الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم» إن عدد ركاب النقل البحري بين إمارتي دبي والشارقة، تجاوز الـ84 ألف راكب، منذ إطلاق الخدمة في يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضيين، مضيفاً أن الإقبال على الخدمة شهد زيادة ملحوظة في عدد الركاب، إذ ارتفع متوسط عددهم اليومي من 453 راكباً في سبتمبر إلى 570 راكباً في أكتوبر الماضي.

وأكد أن الخدمة ستشهد مزيداً من الإقبال خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تحسن الأحوال المناخية التي تعتدل فيها درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، ما يجعل استخدام المواصلات المائية وسيلة مطلوبة للمتعة والترفيه.

ووفقاً للهاشمي، فقد ارتفع عدد ركاب محطات النقل البحري التابعة للهيئة، في دبي، البالغ عددها 48 محطة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر بنسبة 11%، مقارنة مع العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى مليون و200 راكب.

وفي رده على سؤال عن أكثر المحطات البحرية ارتياداً، قال الهاشمي إن هناك ست محطات تسجل فيها أعلى عدد للركاب هي محطة الغبيبة والسيف وبني ياس ودبي فيستيفال سيتي والجداف، بالإضافة إلى دبي مارينا.

أما عن خدمة النقل البحري الترفيهي التي تخضع لرسوم سياحية، فأشار الهاشمي إلى وصول عدد ركابها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي إلى 171 ألفاً و933 راكباً، وذلك عبر ثلاثة خطوط لفيري دبي وخط للعبرات السياحية.

وتخضع الرحلات لتعرفة سياحية تدفع إما من خلال تذكرة ذهبية، بقيمة 75 درهماً، أو تذكرة فضية، بقيمة 50 درهماً، فيما يحصل الأطفال (2 - 10 سنوات) على خصم 50%.

ولفت الهاشمي إلى خدمة رحلات الخطوط السياحية البحرية الأربعة، التي تضم ثلاثة خطوط لفيري دبي، وخطاً للعبرات السياحية. وقال إنها تتضمن رحلتين يوميتين ذهاباً وإياباً، على متن فيري دبي، تنطلق الرحلة الأولى في الثالثة عصراً والثانية في الخامسة مساء من محطة مارينا مول للنقل البحري إلى نخلة جميرا بالقرب من فندق أتلانتس. كما تنطلق رحلتان يوميتان ذهاباً وإياباً على متن فيري دبي، الأولى في الثالثة عصراً والثانية في الخامسة مساء، من محطة الغبيبة للنقل البحري إلى شاطئ لمير، مروراً بمنطقة سوق الذهب والقرية التراثية في الشندغة.

وأضاف أن هناك رحلة سياحية على متن الفيري تنطلق من محطة شارع الشيخ زايد ضمن قناة دبي المائية أو خارجها، إلى برج العرب أو باتجاه محطة فيستيفال سيتي والخور وشاطئ لمير، والعودة إلى نقطة الانطلاق، إضافة إلى رحلات سياحية ذهاباً وإياباً على متن العبرات السياحية لمدة نصف ساعة، أو ساعة، من منطقة المارينا أو الخور.