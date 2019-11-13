منصور بن زايد يعلن عقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة في 10 و11 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، عن انعقاد النسخة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي في أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية الإقليمية والدولية، وبمشاركة نخبة من القيادات العربية الشابة وصناع القرار ووزراء الشباب العرب، وممثلي المؤسسات الدولية.

وتوجّه سموه بدعوة لكل العاملين في قطاع الشباب بالعالم العربي، لرسم خارطة طريق وأجندة عمل مشترك، بالاستفادة من حضور نخبة من قيادات الصفوف الأول والثاني والثالث، من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية، ليكون الاجتماع الذي ينظمه مركز الشباب العربي بمثابة مظلة جامعة للقاءات، وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك، وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والتطلعات، وتقديم الحلول لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة، والتفكير والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة، والإسهام في بناء الإنسان والأوطان والتنمية بإحسان.

ووجّه سموه فريق مركز الشباب العربي بالتواصل مع قيادات العمل الشبابي في مختلف أرجاء الوطن العربي، وتوجيه الدعوات وبناء الشراكات، وليعرض الاجتماع ضمن برنامجه نماذج ومبادرات واستراتيجيات عربية، نجحت في خدمة الشباب بمجالات محددة، وليسهم في رسم خارطة طريق بأولويات العمل الحكومي العربي المشترك في مجال خدمة الشباب، باعتبارهم يشكلون القوة الأكبر للنهوض بمجتمعاتهم والاستعداد للمستقبل.

وأكد سموه حرص مركز الشباب العربي على دعم ورعاية المبادرات الشبابية، خصوصاً تلك التي سيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع، الذي يتوقع أن يشهد مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى إطلاق بعض المبادرات والكشف عن دراسات مخصصة لخدمة الشباب العربي؛ بالإضافة إلى ورش العمل النقاشية، إلى جانب إعلان بعض المبادرات لخدمة قضايا الشباب، وفق مسارات بناء الشخصية العربية والهوية وتعزيز الانتماء، وفرص العمل، والبحث والتطوير والإعلام، والتمثيل الدولي وإدارة المرافق والمنشآت الشبابية، والثقافة والفنون، وغيرها من الملفات التي ستسهم في تمكين ودعم وإشراك الشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أعلن عن تأسيس مركز الشباب العربي في عام 2017، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، كثمرة لنتائج استراتيجية الشباب العربي، التي قدمت رؤيتها لتمكين الشباب العربي وتعزيز ريادته في المجالات المختلفة.

خلق فضاءات أوسع

يعمل مركز الشباب العربي على مبادرات يقودها الشباب العرب، ليخلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم. كما يختص المركز بتنظيم المشروعات والملتقيات والفعاليات، التي تسلط الضوء على موضوعات تهم الشباب العرب حول العالم.