«الأرصاد»: الطقس صحو حتى الجمعة.. وغائم السبت

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، لافتاً إلى احتمال ظهور بعض السحب الركامية على البحر والجزر غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتراوح بين 18 و38 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة لاتزال تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً على بعض المناطق الغربية، فيما تراوح سرعتها بين 16 و26 كم/‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار المركز إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً بوجه عام، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم آخر الليل حتى صباح السبت، على الجزر وبعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين 16 و26 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق.