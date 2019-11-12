تسجيل 1044 قارب نزهة جديداً خلال العام الجاري

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

كشفت إحصائية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن إجمالي عدد السفن التجارية المسجلة بالدولة حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 5625 سفينة، تعمل في مختلف الموانئ البحرية بالدولة.

وأوضحت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن العام الجاري شهد كذلك تسجيل 1044 قارب نزهة جديداً، حمل الكم الأكبر منها أسماء مواطنين، بينما سجلت أخرى لأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن معظم أصحاب القوارب قاموا بتسجيلها عبر خدمتي «الموبايل أون لاين» والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما فضّل عدد قليل منهم التسجيل من خلال التوجّه إلى أحد مقار الهيئة.

ووفقاً للهيئة، تبلغ رسوم استخراج الرخصة الجديدة لقارب النزهة للمواطن 120 درهماً، مقابل 500 درهم للمقيم.

وأفادت الهيئة بأن تأخر تجديد الرخصة الخاصة بقارب النزهة، يعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 150 درهماً إذا لم تجدد رخصة القارب خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائها.