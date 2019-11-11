المصدر: الامارات اليوم - دبي

إشغالات

اشتكى سكان في منطقة الرميلة 1، وتحديداً خلف شارع الزاهر، في عجمان، من ترك شركات المقاولات أكواماً من الأتربة، على الرغم من الانتهاء من أعمالها، وهو ما تسبب في تراجع المساحة التي يستخدمها السكان لإيقاف مركباتهم فيها.

طلبة

أشار ذوو طلبة في مدارس حكومية بأبوظبي إلى فشلهم في تسجيل أبنائهم ببرامج إثراء الطلبة أكاديمياً (رايز)، التي تنفذها دائرة التعليم والمعرفة، مشيرين إلى أن النظام الإلكتروني للتسجيل لا يستجيب لمحاولاتهم، وتساءلوا عن الطرق البديلة للتسجيل في البرنامج.

أشجار

دعا قراء يسكنون في الشارقة إلى إزالة أجزاء من أشجار النخيل التي تتوسط شارع كورنيش الخان، لأنها تحجب «جزئياً» رؤية الإشارتين الضوئيتين الجديدتين، اللتين تم تركيبهما للمشاة أخيراً، مشيرين إلى أن كثيراً من السائقين يفاجأون بالإشارتين في اللحظات الأخيرة، خصوصاً أن الطريق ليس مستقيماً.

سفر

طالب قارئ في أبوظبي بإعادة فتح محطة السفر التابعة لمطارات أبوظبي في منطقة النادي السياحي، قبل مواسم السفر، بعد أن أغلقت أخيراً، من دون ذكر الأسباب، مضيفاً أن إغلاق المحطة أدى إلى ازدحام المسافرين بالفعل لإنهاء إجراءات السفر داخل المطار.

خضراوات

لاحظ قارئ ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق، وذلك منذ فترة، مطالباً الجهات المعنية بالمراقبة، والتحقق من وجود مبررات لهذه الأسعار، حماية للمستهلك.

مدرسة

دعا والد طالب في مدرسة خاصة إلى تدريب إدارات المدارس على التعامل السريع والآمن في حالات هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه شاهد عند ذهابه لاصطحاب ابنه تجمع كميات كبيرة من المياه في ساحة المدرسة، وأمام بوابة الخروج الرئيسة، تسببت في إعاقة الطلبة، وأدت إلى انزلاق بعض الأطفال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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