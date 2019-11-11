برنامج تدريبي لأمناء سر المجالس واللجان الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برنامجاً تدريبياً لأمناء السر في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، وصُمّم البرنامج بهدف تعزيز أطر حوكمة عمل هذه المجالس واللجان، وتعزيز أدائها، بما يسرّع من وتيرة تحقيق أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى بناء حكومة رائدة ومتميزة، والنهوض بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، حيث تعتبر المجالس واللجان جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي المشترك في الإمارة.

وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي يضطلع به أمناء السر في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي في تعزيز ممارسات الحوكمة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، ركّز البرنامج على تنمية المهارات وتطوير القدرات الفنية والفردية لأمناء السر، ورفع أدائهم المهني، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمل، وتحسين فعالية إدارة وتنظيم الاجتماعات، وتحقيق التناغم بين الأعضاء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة والشفافية في عملية صنع القرار. ويوفر البرنامج أيضاً منصة مثالية لإثراء خبرات ومعارف أمناء السر، وتمكينهم من ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم الرئيسة بكفاءة وفاعلية، وفق معايير الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.