المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انجرافات

أفاد سكان بمنطقة مسافي، في رأس الخيمة، بأن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة، جرفت أجزاء من الوادي الذي رصفت جوانبه سابقاً، وقالوا إن الانجرافات تكاد تصل إلى ممتلكاتهم، وطالبوا وزارة تطوير البنية التحتية بالنظر في إمكانية تدعيم الوادي منعاً لتكرار ما حدث.

صرّاف

طالب أحد المشاركين ضمن وفد كوري زار الدولة أخيراً، بإضافة صرّاف آلي إلى مرافق مطار دبي الدولي يناسب احتياجات أصحاب الهمم، بمن فيهم ذوو الإعاقة البصرية.

مواقف

يجد مراجعون لشركة اتصالات فرع عجمان صعوبة كبيرة في الحصول على مواقف للسيارات، خصوصاً في أوقات الذروة، ما يضطرهم إلى استخدام مواقف ترابية، مطالبين الشركة بتوفير مواقف كافية لعملائها.

سياج

قال مستخدمون لشارع الكويت في عجمان إن إقامة سياج على الشارع، قلّل من نسبة الحوادث المرورية للمشاة، التي كان يشهدها الشارع في فترات سابقة، مطالبين بإنشاء سياج في شوارع أخرى تشهد حوادث مرورية متكررة.

هاتف

أفاد قارئ بأنه اشترى هاتفاً من شركة «دو» بسعر 4800 درهم، بالتقسيط، وفقاً لعرض قدمته الشركة، لكنه فوجئ بأن ضريبة القيمة المضافة لم تكن محسوبة من ضمن العرض، وأصبح ملزما بدفع 20 درهماً شهرياً مقابل الضريبة.

طريق

لاحظ قراء يسلكون طريق الشارقة - دبي من شارع التعاون، وجود طريق مسفلت وجاهز للاستخدام منذ أشهر، يربط الشارقة بدبي من جهة بحيرة الممزر، لكنه مغلق بالمتاريس، مع وجود لافتة تشير إلى أن الطريق مخصص للحافلات وسيارات التاكسي. وتساءلوا عن السبب في عدم استخدامه؟

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com