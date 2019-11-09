الإمارات تشارك في ندوة التسامح بلاتفيا

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت سفارة الدولة في جمهورية لاتفيا، بالتعاون مع المعهد الدولي للتسامح، زيارة إلى لاتفيا للمشاركة في ندوة تخصصية عن التسامح، وترأس الوفد ممثل عن المعهد أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، اللواء أحمد خلفان المنصوري، ومدير إدارة التسامح بالمعهد المنسق العام للقمة العالمية للتسامح، خليفة محمد السويدي، والتنفيذي الإعلامي للمعهد الدولي للتسامح، أيمن محمد إسماعيل.

وركّزت الندوة التي شهدها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وخبراء متخصصين في حوار الثقافات المختلفة والزعماء الدينيين في لاتفيا، على إشاعة روح التسامح ونشر ثقافة الحوار والتفاهم.

وشهدت الندوة توقيع كتاب التسامح الذي أطلقته البعثة ضمن مبادرات عام التسامح 2019 من قبل الزعماء الدينيين في لاتفيا.