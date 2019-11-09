«تاكسي دبي» تبحث مستقبل مركبات الأجرة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظّمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات ورشة «لجنة مركبات الأجرة والتطبيقات الذكية»، المنبثقة من الرابطة العالمية للنقل العام، لبحث مستقبل التاكسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناولت الورشة، التي أقيمت بحضور عضو مجلس المديرين في الهيئة، محمد عبيد الملا، والمدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور يوسف محمد آل علي، ومتحدثين من الرابطة العالمية للنقل العام وخبراء عالميين، وعدد من مسؤولي المؤسسة ورواد قطاع مركبات الأجرة في الدولة، تطوير مجالات التنقل بمركبات الأجرة، بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وقال آل علي إن الورشة، التي أُقيمت في فندق هوليدي-إن فستفال سيتي، دبي، لمدة ثلاثة أيام، استعرضت محاور وحوارات متعددة حول آخر التوجهات، وأفضل الممارسات، وناقشت الأفكار والتوجهات الجديدة والمبتكرة لأساليب التنقل، وتضمنت تسليط الضوء على الأهمية التي يشغلها هذا القطاع في المجالات الاقتصادية وخطط التنمية، لمواكبة الطلب المتزايد على وسائل التنقل في إمارة دبي، والتطور العمراني، والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة، باعتبارها مركزاً سياحياً واقتصادياً، وهمزة وصل للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «تكمن أهمية عقد مثل هذه الورش في الاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في قطاع التنقل والمواصلات، نظراً لأهمية التنقل بمركبات الأجرة، ودوره الحيوي في تعزيز الوجه السياحي لإمارة دبي وسمعتها كمركز اقتصادي وتجاري وخدمي رائد في المنطقة». وأضاف أن الورشة أكدت أن مؤسسة تاكسي دبي تضع المتعامل والسائق في بؤرة اهتمامها، وتهيئ جميع العوامل المؤدية لرفع معدل رضاه لتحسين جودة الخدمات وتقديمها وفق أعلى المعايير. وأشار آل علي إلى أن الورشة قدمت فرصة للخبراء والاختصاصيين في الدولة للتعرف إلى أحدث الرؤى في مجال تطوير أنظمة التنقل، عبر تسليط الضوء على الجوانب والأبعاد المختلفة في تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونظم تحليل البيانات في مستقبل التنقل بمركبات الأجرة. واستعرض خلال الورشة التحديات التي يواجهها قطاع التنقل بمشاركة نخبة من هيئات الطرق والمتخصصين في هذا المجال من مختلف إمارات الدولة، إضافةً إلى تقديم عرض مفصل لخطة تدريب سائقي مركبات الأجرة التي تنتهجها مؤسسة تاكسي دبي ضمن استراتيجيتها في اتباع أحدث طرق تدريب السائقين لتقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للمتعاملين، تحقق ما يتطلعون إليه عند ارتيادهم مركبات الأجرة ليحظوا بتجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

- الورشة سلّطت الضوء على أهمية قطاع النقل في المجالات الاقتصادية وخطط التنمية.