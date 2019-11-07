المصدر: الامارات اليوم - دبي

تحذير

تلقى قراء رسالة من هيئة الطرق والمواصلات للتحذير من الضباب، وضرورة استخدام الأضواء الخاصة، وذكّرت بقيمة المخالفة في حال عدم استخدام أنوار الضباب، التي تصل إلى 500 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء.

مصاعد

أفادت هيئة الصحة في دبي، رداً على ملاحظة نشرت في «سكيك» بعنوان «مصاعد»، بأن مستشفى دبي يوفر أربعة مصاعد في مختلف الطوابق لتقليل فترة انتظار المرضى، وهي مزودة بنظام الاستدعاء السريع، خصوصاً المصاعد الموجودة في أقسام العناية المركزة والقلب، وأكدت أن خدمة المرضى من أولويات الإدارة التي تعمل كل ما في وسعها لتوفير سبل الراحة أثناء وجودهم في المستشفى.

عروض

اشتكى قراء مما وصفوه بـ«العروض المضللة» التي تقدمها عيادات تجميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما في مجال التنحيف ونحت الجسم، إذ يتم الإعلان عن أسعار ترويجية على أنها السعر الكامل للعلاج، وعند الاتصال بالعيادة يتبين أن القيمة ترتفع إلى ثلاثة أضعاف.

بطاقة

اشتكى متعاملون ببطاقة «نجم» الائتمانية من الحد الأدنى لغرامة التأخير، التي تبلغ 300 درهم، وأوضح أحدهم أن تلك الغرامة فُرضت عليه بعد يوم واحد فقط من انقضاء فترة السماح، لسداد مستحقاته البالغة 100 درهم.

تقاطعات

اقترح سائقون أن تمنع هيئة الطرق والمواصلات صف السيارات، خصوصاً الكبيرة منها، عند تقاطعات الطرق والشوارع، خصوصاً الصغيرة، لأنها تحجب الرؤية يميناً ويساراً عند الوصول إلى التقاطع.

تخطيط

أشاد سكان بمنطقة أبوشغارة في الشارقة بالتخطيط الجديد لشوارع المنطقة، الأمر الذي أسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com