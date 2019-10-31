«الإعصار» يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تشكّل منخفض مداري آخر في جنوب السواحل الهندية، متوقعاً أن يستمر الإعصار المداري «كيار» بالتحرك باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتراجع إلى عاصفة مدارية خلال الـ24 ساعة المقبلة، لتقدر سرعة الرياح حول مركزها بما بين 110 إلى 80 كم/‏‏س.

وأشار إلى تحرك «كيار» في غرب بحر العرب، من موقعها عند خط عرض 19.5 درجة شمالاً، وخط طول 61.9 درجة شرقاً، بسرعة 8 كم/‏‏س، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزها تراوح بين 135 و145 كم/‏‏س، تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وعن التأثير المتوقع في الدولة، أكد المركز اضطراب البحر في الساحل الشرقي للدولة حتى صباح اليوم، كما يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي فترة المد العالي، فيما أفاد المركز بأن طقس اليوم سيكون رطباً على المناطق الغربية وغائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل، مشيراً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية بعد الظهر، تكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س شرقاً على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج إلى متوسط في بحر عمان. وأوضح أن الطقس غداً سيظل رطباً، مع احتمال تشكل ضباب غرباً، وغائماً جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً، مع بعض السحب الركامية الممطرة نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 38كم/‏‏س على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وذكر المركز أن يوم السبت سيكون غائماً جزئياً بوجه عام نهاراً، على أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان. كما توقع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

- اضطراب البحر

في الساحل

الشرقي للدولة.