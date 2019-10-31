محمد بن راشد يدعو إلى رفع العَلَم الأحد المقبل تعبيراً عن وحدة المصير

المصدر: دبي - وام

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبناء الشعب الإماراتي ومؤسساته ووزاراته وهيئاته ومدارسه، إلى المشاركة في مناسبة «العلم الإماراتي»، الأحد المقبل، مؤكداً في تغريدة لسموه على موقع «تويتر» أهمية هذه المناسبة على قلوب الجميع. وقال سموه في تغريدته: «الإخوة والأخوات.. يحتفل شعب الإمارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته.. نحتفل بعلم دولة الإمارات. أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحاً، في ذلك اليوم. نرفعه معاً، تعبيراً عن مصيرنا الواحد، وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة».