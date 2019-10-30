«إنسياد للقيادة» يناقش تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف منتدى «إنسياد للقيادة»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، واتّحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية بدولة الإمارات في دبي غداً، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقيادات الأعمال، ضمن العديد من القطاعات الحيوية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة، خلال سلسلة جلسات مكثفة على مدار يوم واحد، مع أول انعقاد للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف مشاركة الأفكار والرؤى حول تعزيز سبل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة، ووضع تصورات للفرص التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل.

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، اعتزازها بنجاح المنتدى في استقطاب نخبة من المتحدثين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المسؤولة عن تشكيل صورة المستقبل، مشيرة إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية المكتب في تطوير مساحات الحوار، التي تسمح بتبادل الأفكار والرؤى والتجارب مع نخب من القيادات المتميزة في مختلف المجالات التنموية، بما يخدم رؤية دولة الإمارات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها قيادتنا، وتأكيداً على الريادة الإماراتية في تحديد متطلبات صُنع مستقبل أفضل للمنطقة، والعمل على رصد السبل والأدوات والخطط الكفيلة بتلبيتها لغدٍ يحمل مزيداً من فرص التقدم والازدهار.

وأضافت: «نسعى، من خلال حوارات المنتدى، للوصول إلى تصورات واضحة لما قد يحمله المستقبل من سيناريوهات وتطورات على المديين القريب والبعيد، والتعرف إلى الاحتياجات الناجمة عن المتغيرات الراهنة حول العالم، والأساليب الفعالة للتعاطي معها، والحلول اللازمة لما قد تحمله من تحديات، وتحديد الكيفية التي يمكن من خلالها تطويع الظروف المحيطة، وتوظيف الإمكانات المتاحة والممكنة لخدمة عمليات البناء والتطوير، ضمن مسارات التنمية على تعددها».

وأوضحت أن «المنتدى» سيكون بمثابة منصة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول القضايا ذات التأثير المباشر في مستقبل التنمية المستدامة، في هذا الجزء من العالم، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، ونأمل أن تسهم الموضوعات المتنوعة، التي سيناقشها ضيوف المنتدى على تنوع تخصصاتهم، في الوقوف على كل الأبعاد المتعلقة بمستقبل التنمية، ضمن نطاقاتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

من جهته، قال رئيس اتحاد خريجي كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال العالمية في دولة الإمارات، إلياس عاد، إن «المنتدى» يعد منصة جديدة تدعم قنوات الحوار البناءة، وتسهم في تشييد مزيد من جسور التواصل بين أصحاب الخبرات والأفكار المبدعة، لتقديم نماذج جديدة ومبتكرة لقيادة جهود التنمية في المنطقة.

وتسلط وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، من خلال جلسة خصصها المنتدى لها بعنوان «دور المرأة في تحقيق التحوّل الإيجابي لمنطقة الشرق الأوسط»، الضوء على المدى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية كشريك في صنع التأثير الإيجابي بمسيرة التنمية ودورها الرئيس إلى جانب الرجل، في مختلف مراحلها ومساراتها.

ويلقي الكلمة الرئيسة للمنتدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، بعنوان «المستقبل من منظور جديد»، سيتطرق خلالها إلى رؤية دبي ودولة الإمارات، القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي قوي، وإحراز مستويات نمو عالية ضمن مختلف القطاعات بالاعتماد على ترسيخ دور الإبداع في مقدمة جهود التطوير واتباع أساليب التفكير غير التقليدية.

وتستضيف جلسة «العبور إلى المستقبل – كيف نتوافق مع واقع اقتصادي متغير»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، والرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني، للحديث عن جاهزية دولة الإمارات للتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة على ثلاثة مستويات، هي: القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الثمار المتوقعة من وراء استضافة وتنظيم «إكسبو 2020 دبي» على اقتصاد دولة الإمارات، وكذلك الفرص التي سيفتحها أمام مستقبل عملية التطوير في المنطقة بصورة عامة.

ويناقش المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل»، عقيل كاظم، من خلال جلسة «تطورات المشهد الاستثماري في وطن الإبداع»، الجوانب الاستراتيجية التي تتبعها دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، في تشجيع التدفقات الاستثمارية، لاسيما في مجال المشروعات المرتبطة بالإبداع والابتكار.

وخصص المنتدى جلسة نقاشية بعنوان «دور الثقافة والإبداع في بناء صورة المستقبل»، ستتحدث خلالها المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، وستتناول توجهات التنمية الثقافية في دبي مع دخولها مرحلة جديدة من العمل، في ضوء استراتيجية متكاملة، تهدف إلى إحداث حراك ثقافي شامل.

التنمية الاقتصادية

يتناول الشريك في شركة «استراتيجي آند» للاستشارات، وعضو الفريق المختص بشؤون القطاع العام في الشركة العالمية، فادي عدرا، خلال جلسة «آفاق التنمية الاقتصادية في الإمارات والمنطقة»، توقعات النمو للاقتصاد الإماراتي، خلال السنوات القليلة المقبلة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، ومحاولة رصد أهم الفرص المنتظرة وتأثيراتها الإيجابية، بما في ذلك الحدث العالمي الكبير، الذي سينطلق 20 أكتوبر المقبل، ولمدة ستة أشهر، وهو «إكسبو 2020 دبي»، وما هو مُنتظر من وراء الحدث العالمي من ثمار، على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء على مستوى دولة الإمارات، أو المنطقة بصورة عامة.

الثورة الإعلامية

يخصص المنتدى جلسة لمناقشة مستقبل العمل الإعلامي، بعنوان: «مسرِّعات الثورة الإعلامية الجديدة»، يتحدث خلالها نائب مدير وكالة الأنباء الفرنسية في منطقة الخليج واليمن؛ محمد علي حريصي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم بي سي»، سام بارنيت، ورئيسة مكتب «يورونيوز» في دولة الإمارات، دالين حسن، حول أهم وأبرز العوامل المؤثرة في تطوير العمل الإعلامي، سواء من تقنيات متطورة أو حلول ذكية للوقوف على مدى إسهام التكنولوجيا في تطوير وجه الإعلام التقليدي بتطور وسائل الاتصال في المنطقة والعالم.