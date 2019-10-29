ملتقى "رُوّاد" يجمع أصحاب المشاريع الريادية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم





تعقد مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر 2019 ملتقى " رُوّاد " في إمارة الشارقة، والذي يجمع نخبة من أصحاب المشاريع الريادية الإماراتية وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وفي هذا الإطار، صرح مدير المؤسسة حمد المحمود أن الملتقى يهدف إلى جمع مجموعة من المشاريع المنتسبة إلى برامج الدعم المقدمة من المؤسسة وأيضاً المنضمة إلى عضويتها وكذلك المشاريع المشاركة في خدمة برنامج المشتريات الحكومية، والدعوة عامة للحضور.

وأشار المحمود إلى أن المؤسسة ستستضيف خلال الملتقى عدداً من شركائها من الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال، حيث سيساهم في تقديم فقرات الملتقى كل من وزارة الاقتصاد ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، واكسبو 2020 دبي، وشركة برنامج تخطيط الموارد المؤسسية ERP، حيث سيطلع الحضور على الخدمات والامتيازات التي تقدمها هذه الجهات لأصحاب المشاريع الريادية الوطنية.

ولفت مدير مؤسسة رواد أن الملتقى يوفر فرصة مثالية للربط بين التجارب الريادية الناجحة ولتبادل الخبرات والمعارف بين أصحاب هذه المشاريع والوقوف على قصص النجاح في تطوير المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تسليط الضوء من خلال اللقاءات المباشرة على تفعيل خدمة المشتريات الحكومية (B2G) التي توفرها المؤسسة لأعضائها، فضلاً عن خلق سلسلة متكاملة من التوريد بين الأعضاء الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع حجم مبيعاتها من خلال خلق شبكة للتبادل التجاري بين الأعضاء (B2B).

وأوضح أن الملتقى سيتضمن أيضاً الكشف عن حزمة من المبادرات الجديدة التي ستقدمها مؤسسة "روّاد" لأصحاب المشاريع لتمكينهم من الوصول السهل إلى بيانات المشاريع الأخرى في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وأيضاً توفير الدعم الإلكتروني اللازم لإدارة أنشطة وعمليات هذه المشاريع.

وسيتم في ختام الملتقى تكريم الجهات الحكومية المشاركة، وتكريم مشاريع ريادية منتسبة إلى المؤسسة، بحسب مستوى تعاونها في تمثيل المؤسسة في الفعاليات الخارجية وتلبية الدعوات للمشاركة في الأنشطة بالإضافة إلى تفاعلها بحضور الدورات التدريبية، وأداءها الإيجابي في التعامل مع الجهات الحكومية .